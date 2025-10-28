Vendía cocaína, marihuana y heroína en su domicilio de Toledo; piden cuatro años de prisión para él

La Audiencia Provincial de Toledo juzgará este miércoles, 29 de octubre, a partir de las 9.30 horas, a J.E.R.G., un hombre acusado de tener en un domicilio de la localidad toledana de Yepes cocaína, marihuana y heroína para su venta, hechos por los que se enfrenta a una condena de 4 años de prisión y una multa de 10.000 euros.

Según el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos tuvieron lugar sobre las 3.30 horas del 8 de noviembre de 2021 cuando los agentes de la Guardia Civil, personados en el domicilio de Yepes, intervinieron dichas sustancias y efectos.

Según el fiscal, el acusado poseía todas estas sustancias con la intención de obtener un beneficio económico mediante su venta.

Los agentes de la Guardia Civil intervinieron una bolsa transparente con 16,5 gramos de cocaína, una bolsa transparente con tres pastillas, 3 botes de cristal con 268 gramos aproximadamente de marihuana que se encontraba en el hueco de la escalera, 7,7 gramos de heroína, junto con una bascula de precisión, y una hoja con anotaciones de las cantidades debidas por varios compradores.

Los hechos relatados son constitutivos de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, previsto y penado en el artículo 368.1 del Código Penal, según el fiscal que impone al acusado la pena de 4 años de prisión, con inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante la condena, y una multa de 10.000 euros con responsabilidad subsidiaria en caso de impago de 360 días y costas.