Toma posesión y llega con este discurso: «La Policía Nacional es un cuerpo moderno, formado, querido, abierto y con vocación de servicio»

Francisco Herrero ha tomado este martes el bastón de mando de la Policía Nacional en Castilla-La Mancha, una jefatura que asume tras abandonar la dirección de la División de Documentación de la Dirección General de este cuerpo, afirmando que regresa a la Comunidad Autónoma «con una mochila cargada de humildad» para mantener la «cercanía, la seguridad y la eficacia» de este instituto armado en la región.

Así lo ha indicado en su acto de toma de posesión, al que han acudido la delegada del Gobierno, Milagros Tolón; el jefe superior de la Policía Nacional, Francisco Pardo, y el director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía, José Ángel González.

Herrero ha comenzado su discurso dando las gracias a quienes han confiado en él para dirigir la Policía Nacional en Castilla-La Mancha, que ha definido como una región «muy extensa» con ciudades de gran atracción turística. «Si no existiera seguridad en esas ciudades de la región los ciudadanos y los turistas elegirían otras latitudes», ha añadido.

«La Policía Nacional es un cuerpo moderno, formado, querido, abierto y con vocación de servicio, que debe y tiene que estar relacionado y coordinado con todas las instituciones así como los representantes de asociaciones y entidades de todo tipo. Solo estando a la altura de las exigencias de nuestros conciudadanos y que demandan de la función policial, se podrá recibir a cambio la mayor recompensa que tiene todo servidor público: la confianza, el respeto y el afecto de nuestras gentes», ha dicho.

El nuevo jefe regional de la Policía Nacional ha incidido en sus palabras en la prevención, para afirmar que es «básica» en el servicio policial. «No tiene grandes titulares y no es agradecida. Sin embargo, es el esqueleto de nuestro trabajo y es prioritario poner en valor la seguridad como base y el soporte de cualquier otra necesidad de la sociedad».

«Debemos hacer partícipes al ciudadano de ello», ha manifestado, para agregar que los servicios de seguridad ciudadana 091, las unidades de documentación o las oficinas de denuncias son las «ventanas directas» a la ciudadanía y deben ser «el espejo de una administración moderna, cercana y empática con la sociedad», por lo que ha abogado por «cuidarlas en extremo».

Ha comparado así la Jefatura Superior, las comisarías provinciales, las unidades de documentación y los puestos fronterizos con «un gran equipo de fútbol» en el que la defensa, los medios y el ataque –prevención, gestión e investigación– «se unen en el esfuerzo de una forma solidaria y coral para que en nuestra particular Champions League se atiendan las demandas ciudadanas, se prevea el delito, se proteja a los más desfavorecidos y se vele por la sociedad».

«Soy consciente de la buena relación con instituciones, autoridades, judiciales, seguridad privada y otros cuerpos policiales. Desde luego, continuaré en esa línea y, si se puede, voy a tratar de mejorar en esa coordinación, información y cooperación, siempre bajo el marco de la Ley Orgánica 286 de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad», ha sostenido.

Tras reconocer a los agentes de la Policía Nacional y tener un recuerdo para la División de Documentación que ha dejado atrás y para su familia, Herrero ha hecho una referencia al ingenioso hidalgo Don Quijote y a la frase ‘Por la libertad, Sancho, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida’.

«La Policía Nacional de Castilla-La Mancha continuará siguiendo dicha máxima, porque creemos profundamente en su contenido y porque somos herederos de una historia y de un legado de seguridad, en el que estuvimos, estamos y estaremos con todos los ciudadanos», ha concluido.

«UNA CASA MUCHÍSIMO MÁS COMPLETA»

Tras recibir Herrero del director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía Nacional el bastón de mando como jefe del cuerpo en Castilla-La Mancha, ha tomado la palabra Francisco Pardo para darle de nuevo la bienvenida a la Comunidad Autónoma: «Esta es tu casa, esta es nuestra casa, una casa que yo creo que se siente hoy muchísimo más completa».

«Paco Herrero y yo compartimos el cariño por la Policía Nacional, una especial vinculación con Castilla-La Mancha, lugar donde están nuestras raíces y donde sentimos que está nuestra identidad más profunda y la convicción de que nuestras responsabilidades no solo tienen que ver con esa dedicación para sacar una tarea adelante como es la vocación de servicio», ha manifestado.

Tras poner de manifiesto que la tasa de criminalidad en Castilla-La Mancha está diez puntos por debajo de la media nacional, Pardo ha destacado que esta Comunidad Autónoma es de las regiones más seguras de España y que «España uno de los países más seguros del mundo», lo que «tiene que ver con el gran esfuerzo de los más 74.000 policías nacionales que cada día trabajan para que esto sea así».

Ha resaltado de Herrero que sea «un policía de raza» con una trayectoria de 44 años sirviendo en la Policía Nacional, habiendo sido «de todo» en Castilla-La Mancha: responsable de Unidad de Seguridad Ciudadana, jefe de Brigada, jefe regional de Operaciones, comisario en Toledo y comisario en Talavera; tras lo que asumió la División de Documentación en Madrid, que ha vivido «su mayor proceso de modernización de este servicio público en toda la etapa de la democracia».

Así, ha puesto en valor que pidiese estar en la Jefatura Superior de Castilla-La Mancha, un puesto que está por debajo de un jefe de División. «Probablemente haya gente que piense que lo que has hecho es descender un peldaño pero tú sabes que se equivocan. Lo que has hecho es ascender hacia probablemente una de las responsabilidades más bonitas que un policía puede desempeñar en nuestra institución».

Finalmente, Pardo ha aconsejado al nuevo jefe de la Policía Nacional en Castilla-La Mancha que haga equipo porque «solos no somos nadie en el ámbito de la seguridad; que sea «impecable e implacable» como lo ha sido en todos estos años en sus responsabilidades; y que sea «eficaz» porque un policía «si no es eficaz no es un buen policía».

«COMO UN HONOR»

Por último, la delegada del Gobierno ha dado su enhorabuena al nuevo jefe superior de la Policía Nacional en Castilla-La Mancha por su nombramiento. «Sé que asumes esta designación como un honor y, al mismo tiempo, como una inmensa responsabilidad por lo que supone dirigir en esta tierra uno de los mejores cuerpos policiales del mundo».

Tolón ha loado la trayectoria de Francisco Herrero, que vuelve a su tierra, «esta tierra que es la tuya, Castilla-La Mancha. Una comunidad que conoces bien y donde has desarrollado gran parte de tu vida profesional como responsable de las comisarías de Talavera y Toledo y como jefe regional de Operaciones. Una experiencia que, junto con tu trayectoria tanto en áreas operativas como de gestión, son una garantía para todos los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha».

Un día en el que la delegada del Gobierno ha querido tener un recuerdo «especial» para las víctimas de la dana de hace un año, que dejó en la región siete fallecidos. «El mejor homenaje que podemos rendirles es mantener viva su memoria, mostrar nuestra solidaridad con las familias y trabajar desde una leal colaboración para acelerar la recuperación y para que una tragedia de esa magnitud no vuelva a repetirse. Ese es el compromiso del Gobierno de España».

«Prestigio, profesionalidad y medios son las bases sobre las que se construye la bicentenaria historia de la Policía Nacional. Pero estos pilares necesitan de un cuarto eje para que la institución siga siendo referente de la lucha contra el crimen y la defensa de nuestros derechos y libertades constitucionales. Ese cuarto pilar es la dirección y la capacidad de mando y ahí Paco Herrero representa la capacidad de liderazgo que necesita la Policía Nacional de Castilla-La Mancha, como antes lo representó su antecesor, Javier Pérez», ha concluido.