Talavera, en alerta ante lluvias intensas

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha activado el dispositivo de prevención ante lluvias intensas, tras el aviso meteorológico de nivel amarillo emitido por la Aemet, que afectará a diferentes zonas de la provincia de Toledo, entre ellas el Valle del Tajo, la Sierra de San Vicente y los Montes de Toledo.

El dispositivo, coordinado con la Policía Local y Protección Civil, tiene el objetivo de garantizar la seguridad de todos los vecinos, asi como la correcta atención de posibles incidencias, según ha informado el Consistorio por nota de prensa.

Desde el Ayuntamiento de Talavera de la Reina se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos, especialmente en carreteras secundarias y zonas susceptibles de acumulación de agua, eviten transitar por zonas inundables, cauces, riberas y pasos subterráneos, no estacionen vehículos en lugares que puedan verse afectados por el aumento del nivel del agua, retiren de balcones y terrazas objetos que puedan ser arrastrados por el viento o la lluvia, así como seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

Ante cualquier incidencia, se recuerda que el teléfono de emergencias 112 está disponible las 24 horas.