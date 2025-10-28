Aviso amarillo por lluvias de 40 litros en 12 horas en esta zona de Toledo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto activar este martes el aviso amarillo por lluvias en la comarca de la Sierra de San Vicente, en Toledo, ante la previsión de que se puedan dejar hasta 12 litros por metro cuadrado en una hora y acumulados de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

En general, los cielos estarán poco nubosos, aumentando a intervalos nubosos por la mañana y a cubierto al final y también se esperan brumas al final del día en el sur y en el tercio occidental, acompañadas de bancos de niebla dispersos en sus zonas altas.

También se prevén precipitaciones débiles a moderadas a partir de media tarde que avanzan desde el oeste, poco probables en el tercio oriental y más probables y localmente más intensas en el occidental.

Las temperaturas mínimas estarán en ligero ascenso y con pocos cambios en La Mancha y el sureste; mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso, más acusado en zonas bajas del sur y con pocos cambios en el extremo sureste.

De este modo, en las capitales de provincia, las temperaturas mínimas bajarán hasta los 4 grados en Albacete, 5 en Toledo y Cuenca y 6 grados en Guadalajara y Ciudad Real, mientras que las máximas pueden marcar hasta los 20 grados en Cuenca, 21 en Guadalajara y Albacete y 23 grados en Toledo y Ciudad Real.

El viento soplará flojo de dirección variable, tendiendo al sur y sureste por la tarde.