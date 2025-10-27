Preocupación en Toledo por las agresiones a sanitarios: «No volvemos a ser los mismos»

El Colegio Oficial de Médicos de Toledo (COMT) ha mostrado su preocupación respecto a las agresiones a los médicos, especialmente en el ámbito de la Atención Primaria, ya que los profesionales que las sufren «no vuelven a ser los mismos».

Con motivo de la VII Semana del Médico, que arranca este lunes, el presidente del COMT, Raúl Calvo, ha afirmado, en declaraciones a los medios, que es un problema «más social, que sanitario».

«Realmente nos vemos muy afectados los médicos y las médicas de la provincia y en general de toda España, especialmente en el ámbito de la Atención Primaria».

Por ello quieren transmitir a la población «que es muy importante cuidar a quienes estamos cuidándoles y que cualquier médico o cualquier médica que sufre una agresión no vuelva a ser nunca el mismo».

Es una lástima que se tenga «que afrontar este problema» y se quiere, desde este colectivo, «concienciar a la gente de que es un problema social que tenemos que arreglar entre todos!.

El Colegio de Médicos quiere concienciar a la población para que vuelvan a sentir que los médicos están a su lado. «Que estamos con ellos, que estamos juntos, que pertenecemos a la misma sociedad y que no tenemos sentido nosotros sin la sociedad».

TALLER RCP

Durante el taller de RCP Básica ‘Todos podemos salvar una vida’, Calvo ha mencionado que la reanimación cardiopulmonar básica es muy sencilla de hacer, y simplemente basta con ponerse a practicarla en algún momento.

«Ojalá no, pero podemos encontrarnos cualquiera en una situación en la que sea necesario reanimar a una persona que se encuentra en parada cardiorespiratoria. Y podemos salvar vidas», ha destacado.

Además de estas jornadas en Toledo en el Pabellón Polideportivo de la Escuela de Gimnasia, se harán en un colegio para niños y también en Talavera para alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha.