El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado este lunes que está «muy cerca» un acuerdo sobre el trazado del AVE Madrid-Lisboa a su paso por Toledo. «Lo tenemos al alcance de la mano», ha asegurado el jefe del Ejecutivo regional.

García-Page ha hecho estas declaraciones durante la inauguración del I Foro Regional de Turismo, donde además se han entregado los Premios Regionales de Turismo de Castilla-La Mancha 2025. Un acto que ha tenido lugar en el parque temático Puy du Fou Toledo.

En un momento de su discurso, el presidente castellanomanchego se ha detenido para desvelar que está manteniendo conversaciones con el ministerio y con el propio ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que le hacen ser «muy optimista».

«Creo que tenemos muy cerca ya un acuerdo sobre el AVE en la ciudad de Toledo, que lo tenemos al alcance de la mano y en este sentido soy muy optimista, creo que será a satisfacción de todos», ha enfatizado el presidente regional.