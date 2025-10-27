A juicio la alcaldesa de este pueblo de Toledo por prevaricación administrativa

La Audiencia Provincial de Toledo juzga este martes a la alcaldesa de Villarrubia de Santiago (Toledo), María Concepción Monzón (PSOE), y otros siete concejales y exconcejales por un posible delito de prevaricación administrativa al no renovar una licencia de venta ambulante contraviniendo la ordenanza municipal, por el que la fiscal pide nueve años de inhabilitación.

Según el escrito de acusación de la fiscal, consultado por EFE, los acusados enviaron una carta en marzo de 2021 a una persona dedicada a la venta ambulante de fruta en el municipio en la que le comunicaban que no le renovarían la licencia para el desarrollo de su actividad mercantil, sin iniciar el trámite administrativo oportuno y sin alegar causa legal concreta o incumplimiento de condición alguna.

Esto contravenía lo establecido en la ordenanza reguladora de la venta ambulante o no sedentaria en el término municipal de Villarrubia de Santiago, en cuyo artículo 5 dispone que las licencias tendrán una duración de un año, prorrogable, y podrán ser revocadas por incumplimiento de las condiciones a las que se encuentran sometidas.

Por ello, la fiscal ha pedido imponer a cada uno de los acusados la pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.