Toledo será anfitriona de un congreso nacional de herencia religiosa

Toledo acogerá en 2027 el V Congreso Nacional de Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad, organizado por la Asociación Española de Semana Santa de Ciudades Patrimonio Mundial.

Esta organización ha informado en un comunicado de prensa de que la decisión se ha adoptado en la reunión anual de presidentes de la Asociación Española de Semana Santa de Ciudades Patrimonio Mundial que se celebró este sábado en Ibiza, en el marco del III Congreso Nacional de Semana Santa y Ciudades Patrimonio, en la que se recordó, además, que Alcalá de Henares será la sede de este congreso en octubre de 2026.

El presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Toledo, Juan Carlos Sánchez, ha agradecido a la asociación haber tenido en consideración la candidatura presentada para que Toledo sea la sede del Congreso Nacional Semana Santa y Ciudades Patrimonio en 2027.

«El listón está muy alto tras los congresos celebrados en Úbeda y Mérida y con todo lo que estamos viviendo en Ibiza, por lo que desde Toledo haremos un gran esfuerzo para estar a la altura», ha afirmado Sánchez.

Además, ha recordado que en 2027, se celebrará el jubileo del 800 aniversario de la Catedral de Toledo, «un año jubilar que finalizará, prácticamente, con este congreso nacional».

La Asociación Española de Semana Santa de Ciudades Patrimonio Mundial cuenta con representantes de las 15 ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.