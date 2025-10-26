PSOE reclama más carriles bici y «más compromiso» del Ayuntamiento de Toledo con la movilidad sostenible

El PSOE de Toledo ha reclamado este domingo más carriles bici y «más compromiso» del Ayuntamiento con la movilidad sostenible, durante la celebración del Día de la Bicicleta, organizado por la Asociación de Vecinos y Vecinas ‘El Tajo’ desde hace dieciséis años, con cooperación con otras instituciones y entidades.

En la cita participaron la viceportavoz socialista, Ana Abellán, y la concejala socialista Laura Villacañas, acompañando a los vecinos y a las vecinas en una jornada que une deporte, convivencia y reivindicación ciudadana, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

«El Día de la Bicicleta no es solo una fiesta, es la voz de los vecinos y las vecinas pidiendo un Toledo más verde, más amable y más moderna. Una ciudad donde moverse en bici no sea un riesgo, sino una opción real», afirmó Abellán.

La viceportavoz socialista agradeció el trabajo de la asociación y su capacidad «para mantener viva una reivindicación justa y necesaria: conectar los barrios mediante carriles bici seguros y bien planificados».

El PSOE de Toledo subrayó que las demandas vecinales están encontrando respuesta en el Gobierno de España, que está actuando con hechos donde el equipo de gobierno de PP y Vox permanece «inmóvil».

Según el PSOE, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Ejecutivo de Pedro Sánchez impulsa proyectos clave para la movilidad ciclista en Toledo. Entre ellos, destaca el nuevo carril bici de la TO-23, que conectará Santa Bárbara y el Polígono de Santa María de Benquerencia. Con una inversión de 4,3 millones de euros, contempla 8,8 kilómetros de vía ciclista y una pasarela peatonal sobre la carretera, respondiendo a una demanda vecinal histórica.

Además, recuerdan los socialistas, ya se inauguró el itinerario peatonal y carril bici entre la Avenida de Madrid y la glorieta del Salto del Caballo, con 1,28 millones de euros de inversión, mejorando notablemente la accesibilidad y seguridad de peatones y ciclistas.

«Las peticiones vecinales están siendo escuchadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Donde el Ayuntamiento no actúa, el Gobierno de España responde con hechos. Estas inversiones son la prueba del compromiso socialista con Toledo y con sus vecinos y vecinas», aseguró Ana Abellán.

TOLEDO NECESITA PLANIFICACIÓN Y VISIÓN DE FUTURO

Abellán advirtió que mientras el Gobierno de España marca el camino de la movilidad sostenible, el Ayuntamiento de PP y Vox «sigue sin rumbo, sin planificación y sin ambición».

«Toledo necesita una red ciclista real, que conecte barrios y personas. No basta con fotos ni titulares: hacen falta proyectos y voluntad política. La bicicleta no es un adorno, es una herramienta de futuro», subrayó la viceportavoz socialista.

El Grupo Municipal Socialista reafirmó su compromiso con un modelo de ciudad más accesible, más verde y más saludable, y agradeció a la Asociación de Vecinos El Tajo su ejemplo de perseverancia.

«Cada pedalada de este Día de la Bicicleta es un mensaje al Ayuntamiento: Toledo quiere avanzar. Y el PSOE estará siempre al lado de quienes pedalean por una ciudad mejor», concluyó Abellán.