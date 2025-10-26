Gran participación en esta «experiencia sensorial única» gastronómica en Toledo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y el concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco, han asistido a la segunda edición de ‘DegusTO 2025. Especial Otoño’ que se ha celebrado este sábado en Toledo.

«Una experiencia sensorial única», que une patrimonio, gastronomía local y música, y que tal y como ha señalado el alcalde, «es una iniciativa que contribuye a generar turismo de calidad».

Velázquez ha recordado que en esta jornada cerca de mil toledanos han podido participar en 24 catas repartidas en ocho ubicaciones, «desde el edificio del Ayuntamiento, hasta el Cigarral de Menores, la Mezquita de Tornerías, varios conventos o la Real Fundación».

El alcalde ha destacado la buena acogida de esta iniciativa «que ya fue un éxito el año pasado y que evidentemente queríamos volver a celebrar», porque es una buena señal que muchos de los que participaron en la primera edición, hayan querido repetir, ha concluido.

En las catas se han ofrecido productos gastronómicos de proximidad de toda la provincia de Toledo como aceites, cervezas, ibéricos y quesos de Carriches, Marjaliza, Carpio de Tajo, Illescas, o Manzaneque, algunos de ellos con premios internacionales, además de galletas, dulces, helados y vinos espumosos de la D.O. Méntrida y de la D.O La Mancha.