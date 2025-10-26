El Gobierno de Castilla-La Mancha hará una gran inversión en mejorar la educación de este pueblo de Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a invertir este año 160.000 euros en mejorar la educación en la localidad de Ontígola (Toledo) con el desarrollo de dos proyectos importantes en sus centros educativos como son la climatización de aulas y la gratuidad de la educación de 2 a 3 años.

Proyectos que el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, ha tenido ocasión de conocer de cerca en la visita que esta semana ha realizado al Centro de Educación Infantil y Primaria ‘Virgen del Rosario’ y a la Escuela Infantil ‘Monigotes’, en la que ha estado acompañado por el alcalde de Ontígola, Ángel Sepúlveda, y el equipo directivo de ambos centros educativos.

José Gutiérrez, que ha calificado de «inversión sin precedentes en este municipio de la comarca de la Mesa de Ocaña», ha destacado que para la climatización de las aulas del CEIP ‘Virgen del Rosario’ la inversión va a ser de 124.521 euros financiados con Fondos Europeos Next Generation que va a aclimatar la temperatura de las clases en los meses de verano ante el cambio climático».

Se trata de una inversión que la Junta de Comunidades asume en el 85%, esto es, 105.843 euros, y que se lleva a cabo con la colaboración del Ayuntamiento a cuyo alcalde José Gutiérrez ha «agradecido su compromiso con la mejora de la educación en su pueblo y el haberse acogido a las ayudas que el Gobierno regional ofrece a las administraciones locales para hacer frente al cambio climático y que suponen la mejora de las condiciones ambientales en las clases que beneficiará tanto al alumnado como al profesorado».

El otro gran proyecto educativo para Ontígola es la implantación de la gratuidad de la educación infantil, localidad donde, «por primera vez, se ha iniciado escasamente hace un mes el curso escolar 2025-2026 de forma gratuita para los niños y niñas de 0 a 3 años de la Escuela Infantil ‘Monigotes», ha destacado Gutiérrez. Una medida a la que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar 35.000 euros en este municipio rural.