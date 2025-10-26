El alcalde de este pueblo de Toledo pide a la Junta recuperar un servicio sanitario clave para la localidad

El alcalde de Ajofrín (Toledo), José Joaquín González, ha aprovechado la inauguración del nuevo Consultorio Médico de la localidad para pedir a la Junta que el municipio recupere el servicio de pediatría.

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha inaugurado este domingo, junto al alcalde de Ajofrín y el diputado de Promoción de la Salud, Manuel Galán, el nuevo Consultorio Médico de esta localidad toledana, «una moderna infraestructura sanitaria que ha sido posible gracias al apoyo económico y técnico de la Diputación Provincial a través de diferentes líneas de ayuda y programas de cooperación con los ayuntamientos».

Concepción Cedillo ha subrayado que «este consultorio es un ejemplo de lo que significa el compromiso de la Diputación de Toledo con los pueblos de nuestra provincia, especialmente con los más pequeños. Apostar por infraestructuras como esta es apostar por la igualdad de oportunidades, por el bienestar de nuestros vecinos y por el futuro del mundo rural».

La presidenta ha recordado que «este proyecto es solo uno de los muchos en los que la Diputación de Toledo colabora con Ajofrín», como sucede con todos los municipios de la provincia, reafirmando así «el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo de nuestros pueblos, especialmente de los más pequeños».

En este sentido, Cedillo ha añadido que «mejorar los servicios públicos y dotar a los municipios de instalaciones modernas y funcionales, como este Consultorio Médico, es la mejor manera de fijar población y luchar contra la despoblación, porque donde hay servicios de calidad hay vida y hay oportunidades».

Por todo ello, la presidenta ha felicitado al alcalde y al Ayuntamiento de Ajofrín «por su empeño y su constancia para sacar adelante un proyecto tan necesario y tan esperado por los vecinos». «Hoy se hace realidad gracias al trabajo conjunto y a la colaboración entre administraciones», ha recordado la presidenta.

GRACIAS AL APOYO DE LA DIPUTACIÓN

Por su parte, el alcalde de Ajofrín ha agradecido «el apoyo de la Diputación de Toledo, sin el cual este proyecto no habría sido posible» y ha resaltado que en un municipio con una población de poco más de 2.300 habitantes y con un alto porcentaje de personas mayores «Disponer de unas instalaciones modernas y accesibles es una necesidad básica para garantizar una atención sanitaria digna y cercana a todos nuestros vecinos».

Asimismo, ha aprovechado para recordar que el nuevo consultorio dispone de un área de pediatría perfectamente equipada, un servicio que el municipio perdió durante la pandemia y que es fundamental recuperar «si queremos que las familias puedan hacer aquí su proyecto de vida». «Espero que la Junta de Comunidades tenga en cuenta esta necesidad y pronto pueda darnos buenas noticias», ha manifestado.

El nuevo centro de salud ocupa una superficie construida de 310 metros cuadrados y dispone de cuatro consultas médicas, dos salas de pediatría, sala de curas, zonas de espera independientes, aseos adaptados y dependencias auxiliares, en unas instalaciones amplias, accesibles y energéticamente eficientes, según ha informado la institución provincial en nota de prensa.