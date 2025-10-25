Talavera de la Reina luce nueva bandera de España

La localidad de Talavera de la Reina (Toledo) ya luce desde este sábado una gran bandera de España ubicada en la ronda del Cañillo, que se levanta sobre una base decorada con cerámica talaverana que refleja los colores, motivos y tradiciones de la ciudad.

El alcalde de la localidad, José Julián Gregorio, y el General de División Joaquín Broch, Jefe de la Dirección de Acuartelamiento del Ejército de Tierra, ha presidido este sábado este homenaje a la bandera, al que también han acudido la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, representantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, autoridades civiles, asociaciones locales y vecinos, ha explicado el Ayuntamiento talaverano en una nota de prensa.

En concreto, la bandera se ubica en la ronda del Cañillo, mide 5×10 metros, se sustenta en un mástil de casi 30 metros que pesa 1.800 kilos y se levanta sobre una base decorada con cerámica talaverana.

Son seis paneles de cerámica elaborados por Santos Timoneda, uno dedicado a las Fuerzas Armadas y de homenaje a la bandera, otro a su historia y a los héroes de la Guerra de la Independencia, y cuatro escudos, en concreto el de España, de Castilla-La Mancha, de Talavera y de la Diputación de Toledo.

Foto: EFE/Manu Reino

«La bandera de España es el lazo más fuerte de unión entre todos los españoles, el símbolo que nos representa y nos hermana como nación», ha afirmado Gregorio en el acto de homenaje, que ha tenido como objetivo «rendir tributo a las Fuerzas Armadas, garantes de la unidad, la paz y la libertad, y también a todos los que han dado su vida por los demás», tal y como ha explicado el alcalde de Talavera.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Toledo ha destacado «la fuerza de los símbolos» que unen a España y también «la importancia de hacerlo desde las raíces».

Foto: EFE/Manu Reino

Asimismo, ha valorado el proyecto como ejemplo de colaboración institucional y de promoción del patrimonio talaverano, toda vez que la base de cerámica ha sido sufragada por la Diputación.

En cambio, en un comunicado de prensa, el delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez, ha denunciado que el Ayuntamiento de la localidad no ha invitado a la Administración regional a este acto de homenaje y ha opinado que esta omisión constituye «otro acto más de deslealtad institucional de José Julián Gregorio hacia la Administración regional», pues le ha acusado de «olvidar selectivamente” en determinadas ocasiones cursar invitación al Gobierno regional.

«La primera vez puede ser un fallo de protocolo, la segunda y la tercera ya son un acto premeditado», ha denunciado Gómez, que ha lamentado que «lo único que consigue José Julián Gregorio con este olvido recurrente es politizar los actos, apropiarse de símbolos que son de todos los españoles y españolas, mancillando y degradando, de este modo a la bandera y a las instituciones”.