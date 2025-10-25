Preocupación en alcaldes del PP de la zona de Talavera de la Reina por el cribado de cáncer de mama

Varios alcaldes y portavoces del PP de la comarca de Talavera de la Reina han asegurado este sábado que mujeres de sus localidades les han trasladado su preocupación ante la “desinformación e inseguridad” que a su juicio ha demostrado el Gobierno de Castilla-La Mancha sobre los cribados de cáncer de mama en esta zona sanitaria.

En declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera, el alcalde de Segurilla, Pablo Barroso, que ha actuado como portavoz de los alcaldes y concejales del PP de la comarca de Talavera ha pedido al Ejecutivo regional que ofrezca «datos reales» y que puedan aportar tranquilidad a las mujeres de la comarca, después de que la clínica privada que realizaba las mamografías para la detección precoz del cáncer de mama en esta zona cerrara de forma sorpresiva a finales de mayo, si bien el Gobierno regional ha afirmado que ya se ha reanudado el cribado de cáncer de mama en esta zona.

Barroso ha insistido en que la Junta tiene que actuar «como debe para acabar con la preocupación de las mujeres de sus pueblos».

Por su parte, el diputado autonómico del PP Santiago Serrano ha opinado que «se está viviendo una situación escandalosa» para la ciudad de Talavera y su comarca, pero que el Gobierno regional está respondiendo con “ataques continuos” al alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio (PP).

Así, ha considerado que el Ejecutivo autonómico se ha dedicado al Sinsulto, a cargar contra el Partido Popular y decir que son bulos o ‘fake news'», pero ha apuntado que «la propia Junta de Comunidades reconoce que se ha olvidado de miles de mujeres desde el mes de mayo a la hora de hacerles el cribado del cáncer de mama».

«Es intolerable el abandono sistemático al que Page tiene sometida a la comarca y la zona de Talavera”, ha denunciado Serrano, que ha denunciado que el Gobierno regional «se niega a dar explicaciones» sobre este asunto y que ha «cerrado en falso» esta situación.

En cambio, ha adelantado que el PP regional va a seguir exigiendo “transparencia” al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al que le ha pedido el cese del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, “de manera inmediata” y que pida «perdón a las miles de mujeres afectadas, que no tendrían que sufrir la nefasta gestión que se está realizando en materia sanitaria».