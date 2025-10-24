El pueblo de Toledo que busca estar en la UNESCO

El Consejo de Patrimonio Histórico, celebrado en la ciudad de Roma, ha dado luz verde a iniciar el camino para ser incluida en la Lista Representativa de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO la representación de los ‘Pecados y Danzantes’ de la localidad toledana de Camuñas.

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha destacado que este paso es un punto de partida para un mayor reconocimiento de una «tradición única y declarada BIC en el año 2017». «Nos queda trabajo por hacer y desde el Gobierno regional nos vamos a emplear a fondo para conseguir el máximo reconocimiento para nuestros ‘danzantes y pecados'», ha asegurado a los medios de comunicación.

«Quiero felicitar a la hermandad portadora, la del Santísimo Sacramento de Camuñas y al conjunto de la sociedad castellanomanchega», ha dicho Carmen Teresa Olmedo. «Con este paso seguimos con nuestro compromiso colectivo de proteger las señas que nos identifican como pueblo y nos hacen más grandes como sociedad», ha añadido.

La representación de ‘Pecados y Danzantes’ posee unas características única, y una especial implicación de toda la población, mujeres, hombres, niños y niñas, jóvenes, sostenida dentro de los propios hogares de Camuñas donde se fabrican no solo la indumentaria, sino también todos los elementos para la danza, instrumentos musicales y máscaras.

La Fiesta del Corpus Christi en Camuñas, protagonizada por los grupos de ‘Pecados y Danzantes’, ha sido reconocida como Bien de Interés Cultural por su valor antropológico, simbólico y representativo. Esta celebración, con raíces en los siglos XVI y XVII, constituye una expresión viva de la identidad colectiva camuñera.

La fiesta representa la lucha entre el bien y el mal. Los ‘Danzantes’ encarnan la virtud y la gracia divina, mientras que los ‘Pecados’ simbolizan los vicios y tentaciones. La danza del ‘Tejer el Cordón’ es el eje ritual, interpretada como parte de un auto sacramental sin diálogo, donde la mímica y la música transmiten el mensaje espiritual.