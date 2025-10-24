El PP de Toledo alza la voz y lamenta «las mentiras del PSOE» 

La concejal del PP, Loreto Molina ha lamentado «profundamente» las mentiras del Grupo municipal socialista sobre la falta de sepulturas en el cementerio municipal, y ha señalado que «los ciudadanos pueden estar tranquilos, ya que no existe ningún problema para prestar este servicio con normalidad».

Las declaraciones de la concejala del Grupo Municipal Socialista, Alicia Escalante, denunciando que el cementerio solo cuenta con tres sepulturas disponibles, las ha calificado de «carentes de fundamento y de una enorme falta de respeto por su parte».

«Una vez más nos encontramos ante otra noticia del Grupo Municipal Socialista sin ningún tipo de rigor ni base real, hay que tener muy poca clase, o ninguna, para jugar y hablar de un tema tan sensible como es el de nuestros difuntos», ha afirmado Molina en una nota de prensa del PP.

La concejal del PP ha querido recordar que, cuando el actual equipo de Gobierno accedió al Ayuntamiento en 2023, «solo había tres sepulturas disponibles y un proyecto de recuperación guardado en un cajón», un proyecto que, según ha explicado, «fue reactivado por este equipo, permitiendo la recuperación de casi 60 sepulturas gracias a la gestión de este equipo».

Molina ha adelantado que «actualmente se está ejecutando un segundo plan de recuperación de sepulturas para garantizar la disponibilidad continua y evitar cualquier tipo de preocupación».

Asimismo, ha destacado las obras de mejora en el muro del sector sur del cementerio municipal, «que se encontraba en un estado lamentable y que este Gobierno ha decidido arreglar como parte de su compromiso con la dignidad y el mantenimiento de este espacio tan importante para todos los toledanos».

Por último, la edil del PP ha lanzado un mensaje al Grupo Socialista, asegurando que si el PSOE quiere hacer política utilizando asuntos tan delicados como este, «demuestra claramente que no tiene otro argumento desde el que atacar». Mientras tanto, ha afirmado, «nosotros seguiremos trabajando con seriedad, respeto y responsabilidad para los ciudadanos de Toledo».