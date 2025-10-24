Critican la «discriminación» en el plan retributivo del Hospital de Toledo

El sindicato Csif ha criticado lo que considera un «agravio comparativo inaceptable» y una «discriminación» en las retribuciones del plan de intervención quirúrgica extraordinaria implantado en el Hospital Universitario de Toledo, que ha excluido a celadores, técnicos en cuidados y auxiliares de enfermería (TCAE) y técnicos de rayos.

Según ha trasladado en nota de prensa la Central Sindical Independiente y de Funcionarios se trata de una circunstancia que está generando «división y malestar» y que vulnera el principio de igualdad entre profesionales.

El sindicato ha incidido en que estos trabajadores han asumido las jornadas extendidas, cambios de turno y disponibilidad constante para garantizar que las intervenciones se desarrollen sin incidencias dentro del plan que se puso en marcha el pasado 29 de septiembre, y que tiene como objetivo reducir las listas de espera, que supera los 100 días en algunas especialidades y llegan a 149 días en otorrinolaringología.

La responsable de Csif Sanidad Toledo, Victoria Gutiérrez, ha afirmado que «no puede haber equipos de primera y de segunda dentro del mismo quirófano. El compromiso y la responsabilidad son compartidos, por tanto, también debe serlo el reconocimiento económico».

Ha añadido que esta exclusión «no solo es injusta, sino que mina la motivación y el sentido de equidad dentro del sistema sanitario».

El sindicato ha exigido al Sescam la corrección inmediata de esta situación y la inclusión de todos los profesionales implicados en la actividad quirúrgica dentro del sistema de retribuciones extraordinarias.

Por otra parte, Csif también ha acusado a la gerencia sanitaria de Toledo de incumplir las condiciones en la cobertura del puesto de celador en el servicio de Donación y Trasplante de órganos y tejidos del hospital toledano, al reducir la retribución por cada intervención.