Pide cita urgente con Page para abordar la situación del servicio de mamografías

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha remitido una carta al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en la que solicita una reunión «urgente y personal» para abordar una sunto «grave y de gran importancia» para la ciudad y la comarca, como es el estado del programa de detección precoz de cáncer de mama en el Área Sanitaria de la zona.

En la misiva, indica Gregorio que la situación de este servicio sanitario fundamental «preocupa enormemente por la posible afectación de miles de mujeres a raíz de su paralización temporal producida por el cierre repentino del centro concertado que venía realizando el cribado».

«La excesiva tardanza de más cinco meses del Gobierno de Castilla-La Mancha que usted preside para iniciar el procedimiento de la nueva licitación nos ha llenado de inquietud y han provocado la lógica preocupación de muchas mujeres de Talavera y toda su área de influencia», señala en la carta, recogida por Europa Press.

Quiere el alcalde abordar en la reunión aspectos como el estado actual del programa de cribado en Talavera de la Reina, así como su cobertura, número de mujeres pendientes y plazos previstos para retorno a la normalidad; así como la naturaleza de la nueva licitación anunciada, desde los plazos, a la empresa adjudicataria o el proceso de selección, periodo de vigencia y garantías de cobertura.

Preguntará igualmente a García-Page por las medidas adoptadas por la Junta de Comunidades «para asegurar que durante el periodo de transición no se produzcan pérdidas de oportunidad diagnóstica ni se genere una brecha en la atención entre la ciudadanía de Talavera y otras zonas de Castilla-La Mancha».

El Ayuntamiento de Talavera desea colaborar plenamente con la Consejería de Sanidad, y por eso considero que esta reunión puede servir para establecer una hoja de ruta coordinada que garantice que el programa recupere cuanto antes su pleno funcionamiento», asevera.