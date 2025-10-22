Este será el coste de la iluminación para el Casco de Toledo 

El portavoz municipal, Juan José Alcalde, ha informado sobre los asuntos adoptados en la Junta de Gobierno Local en la que se ha autorizado el inicio del expediente para el suministro de iluminación para el Casco Histórico de Toledo por un importe de 267.385,80 euros.

Además, en el área de gobierno de Cultura, Hacienda y Patrimonio se ha autorizado al patronato municipal del Teatro de Rojas la tramitación de un expediente de contratación con un gasto plurianual para el servicio de carga y descarga de materiales técnicos, escenográficos y musicales, apoyo a montajes y asistencia de personal técnico cualificado en las actividades programadas por el patronato, por un importe total de 83.974 euros.

También, se autoriza el inicio del expediente para la ejecución de los trabajos consistentes en el pasacalles para acompañamiento en la cabalgata de reyes del 5 de enero de 2026 con un presupuesto base de licitación de 38.452 euros; así como la contratación del servicio de defensa jurídica para la impugnación del dictamen del consejo consultivo sobre el nudo norte por un presupuesto base de licitación de 32.670 euros, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

En otro orden de cosas, se autoriza temporalmente a Hostol Servicios Turísticos S.L. para la explotación del establecimiento hostelero del paseo de Recaredo, hasta el 6 de noviembre de este año y se aprueba el convenio de colaboración entre la Diputación provincial de Toledo y el Ayuntamiento para el desarrollo del proyecto de actuaciones para personas mayores en Toledo para el año 2025 por un importe de 15.000 euros.

PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Por otro lado, se distribuyen las subvenciones para la cooperación internacional al desarrollo correspondiente a la convocatoria 2025 por un total de 111.425 euros, distribuido de este modo: Fundación Proyecto Solidario por la Infancia con el proyecto ‘Mujeres asháninkas empoderadas desarrollan autonomía económica con el uso sostenible de su bosque amazónico’, de Perú por un importe de 11.758 euros.

Fundación Escuelas para el Mundo con el proyecto ‘Fortalecimiento del programa de salud maternoinfantil en 8 comunidades del municipio San José de Cusmapa’, de Nicaragua, por un importe de 11.299 euros y Fundación Solidaridad del Henares Proyecto Hombre, con el proyecto ‘Intervención e inserción sociofamiliar y formativo laboral para menores y jóvenes en riesgo de exclusión social por problema de conductas adictivas desadaptadas y/o violentas’ de Nicaragua, por un importe de 10.982 euros.

Fundación Dilaya, con el proyecto ‘Mejora del acceso al agua de los menores y jóvenes del hogar La Misericordia de Mbuji-mayi a través del incremento de las instalaciones de captación y almacenamiento de agua de lluvia del centro’, en República democrática del Congo, por un importe de 10.098 euros.

Fundación Voces para la Concienciación y el Desarrollo, con el proyecto ‘Fortalecido el sistema público de salud para los derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad física y/o mental’, en Bolivia, por un importe de 10.525 euros.

Cruz Roja Española con el proyecto ‘Fortalecer el liderazgo y los medios de vida de las mujeres para su participación efectiva en la gobernanza local, en contextos afectados por el conflicto armado Caldono-cauca’, en Colombia por un importe de 10.560 euros.

Médicos del Mundo por el proyecto ‘Fortalecimiento de la atención primaria de salud para la mejora de la detección temprana de embarazos de riesgo y complicaciones en el parto, así como el fomento de la salud neonatal’ en Sierra Leona por un importe de 6.550 euros.

Asociación Mundial Ayuda a los Pueblos Necesitados con el proyecto ‘Fortalecimiento del derecho a la educación inclusiva, equitativa y accesible de los niños y niñas mediante la construcción de una escuela secundaria en la comunidad de Sabá’ en Burkina Faso por un importe de 10.173 euros.

Ymca Toledo por el proyecto ‘Fortalecimiento del liderazgo juvenil para contar con medios de vida sostenibles en las comunidades de Masolia, Kandeh Town y Loko Town en Sierra Leona’ por un importe de 9.803 euros.

Cooperación Vicenciana para el desarrollo-Acción misionera Vicenciana de España con el proyecto ‘Fortalecimiento de la calidad de vida mediante el acceso seguro a servicios esenciales de salud y educación en Kibala’ en Angola por un importe de 9.152 euros.