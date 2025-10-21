Robos de uso de vehículos a motor, apropiación indebida, usurpación de estado civil; hay varios detenidos en Toledo

La Guardia Civil, en colaboración con las policías locales de Caravaca de la Cruz y Calasparra, ha detenido a los siete miembros de un grupo criminal, de carácter itinerante, presuntamente dedicado a robos con fuerza. Se trata de seis hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 20 y los 27 años, naturales de Madrid y Toledo.

Según se desprende de la investigación, se trata de un grupo criminal de carácter itinerante, cuyos miembros podrían estar buscando en la comarca del Noroeste murciano un lugar para asentarse o delinquir.

La investigación se inició cuando la Policía Local de Caravaca de la Cruz detectó la presencia de un vehículo merodeando de forma sospechosa en torno a un conocido restaurante de la localidad. El coche circuló incluso en dirección contraria. Después de estacionar, los ocupantes entraron al establecimiento.

Los agentes comprobaron que el vehículo había sido sustraído en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz el pasado mes de julio, por lo que se estableció un dispositivo conjunto para identificar a los supuestos delincuentes. Llamó la atención de los agentes que, a pesar de que iban en el mismo coche, una vez dentro del restaurante se habían sentado separados, en grupos de dos o tres, simulando no conocerse.

Cuando se percataron de la presencia policial, dos de ellos, un hombre y una mujer, fueron al baño donde escondieron las llaves del coche robado y tiraron otros objetos que podían delatarlos.

Cuando los agentes iniciaron su identificación, todos alegaron no llevar encima ningún tipo de documento. Cuando se averiguó su identidad se conoció que contaban con un abultado historial delictivo, especialmente por delitos contra la propiedad cometidos en distintas provincias de la geografía española.

Dos de ellos habían llegado en taxi desde el municipio de Calasparra, donde se habían alojado en una casa rural la noche anterior usurpando la identidad de otra persona.

A estos dos individuos se les incautó una bolsa con pasamontañas, guantes, navajas, destornilladores y otras herramientas supuestamente utilizadas para forzar cerraduras, además de un coche de alquiler, que no había sido devuelto a la empresa arrendataria y que fue localizado por la Policía Local de Calasparra junto a la casa rural donde habían pernoctado.

La investigación ha finalizado con la detención de siete como presuntas autoras de los delitos de robo de uso de vehículo a motor, apropiación indebida y de usurpación de estado civil. Los dos vehículos recuperados han sido devueltos a sus legítimos propietarios.