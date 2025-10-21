A la venta varias casas en Toledo en el portal de Idealista que están okupadas

El número de viviendas okupadas a la venta durante el tercer trimestre en Idealista superó las 23.000 unidades, el 3 % de las cerca de 767.000 que estaban a la venta en dicho periodo, y el 39 % de ellas se encontraba en Cataluña, mientras que en la provincia de Toledo, las viviendas okupadas eran el 5,3 % del total a la venta.

Tras Cataluña se situó Andalucía, que concentró el 22 % del total; la Comunidad Valenciana, con el 11 %; y la Comunidad de Madrid, con el 7 %, según ha señalado este martes en un comunicado el portal inmobiliario en base a los inmuebles anunciados en su base de datos.

Girona fue la capital española en la que más viviendas okupadas se vendían en el tercer trimestre, el 8,9 % de las que se anunciaban.

Le siguen Tarragona (8,8 %), Sevilla (8,4 %), Almería (6,4 %) y Murcia (6,3 %). Por encima de la media nacional también están Lleida (5,7 %), Huelva (5,6 %), Huesca (5,2 %), Barcelona (3,7 %), Santa Cruz de Tenerife (3,6 %) y Málaga (3,4 %).

El resto de grandes mercados tuvo un peso inferior a la media: en Palma supuso el 2,5 % del total, en Madrid el 2,4 %, en Valencia el 2,3 %, en Alicante el 1,9 %, en San Sebastián el 1,7 % y en Bilbao solo el 1 %. Soria fue la única capital donde no existían viviendas okupadas a la venta.

Analizando el número de viviendas sin posesión en el mercado de venta, la ciudad de Barcelona lideró la clasificación con 855 viviendas okupadas a la venta durante el tercer trimestre, seguida por Madrid (776), Sevilla (558), Murcia (427), Málaga (304), Valencia (200), Palma (184) y Almería (158).

Estas ocho capitales reunieron el 69 % de todas las viviendas okupadas en venta de las capitales españolas.

Barcelona fue la provincia en la que más pesaron estas viviendas en el mercado de venta, con el 7,9 % de toda la oferta. Le siguieron las provincias de Sevilla (6,6 %), Toledo (5,3 %), Huelva (5,1 %) y Almería (5,1 %).

Según señala Idealista, hay un porcentaje muy relevante de propietarios «que se rinden hartos de esperar la intervención de la justicia» y que se ven obligados a vender su propiedad a un precio que, en muchas ocasiones, roza el 50 % del precio real.

Para revertir esta situación pide políticas que protejan a los propietarios, que ofrezcan seguridad jurídica y les aseguren la recuperación de su vivienda y lamenta que se minimice esta realidad, utilizando a veces «comparaciones irreales» que cambian la percepción del mercado y redundan en la sensación de desprotección.