«Por buen camino» las investigaciones sobre este llamativo atraco en Toledo

La investigación para esclarecer el atraco producido la pasada semana en la tienda de Media Markt en el centro comercial La Abadía, de Toledo, evoluciona de forma «positiva».

Así lo ha afirmado este lunes, a preguntas de los periodistas durante la presentación de una carrera solidaria, el comisario jefe provincial de la Policía Nacional en Toledo, Manuel Domínguez Corcobado, quien ha señalado que «la investigación sigue en marcha».

Domínguez Corcobado ha subrayado que las unidades de policía judicial pudieron trabajar «muy bien» en el escenario del robo y ha incidido en que las averiguaciones «van por buen camino».

Y ha confirmado que los dos coches que la Policía Nacional localizó en el municipio toledano de Yuncler, que usaron los ladrones para huir del robo, se encuentran comisaría y habían sido robados en Madrid.

Un vigilante de seguridad resultó herido este jueves tras este atraco, en el que, entre cuatro o cinco personas armadas con pistolas falsas, sustrajeron dos cajas de material electrónico de esta tienda electrónica.