Toledo acoge un encuentro de todos los centros de investigación agraria de España

El pasado miércoles, 15 de octubre, Toledo acogió la reunión anual de la Coordinadora INIA-CCAA, que congregó a representantes de todos los centros de investigación agraria de las 17 comunidades autónomas junto con el Instituto Nacional de Investigación Agraria del Consejo de Investigaciones Científicas (INIA-CSIC) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El encuentro tuvo lugar en la Biblioteca de Castilla-La Mancha y fue organizado por el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF), anfitrión del evento.



La jornada estuvo dirigida por el director del IRIAF, José Luis Tenorio, la directora del INIA-CSIC, Cristina Óvilo, la subdirectora de Innovación y Digitalización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Maite Ambrós, y contó con la participación de los presidentes, gerentes, directores científicos e investigadores de los principales organismos públicos de investigación agraria del país.



Durante la reunión se ha subrayado el papel esencial que desempeña la investigación agraria en la garantía de la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y el impulso de la competitividad del sector agroalimentario. Además, la coordinación entre los distintos centros permite integrar políticas regionales de I+D+i, fortalecer las capacidades científicas y abrir nuevas vías de colaboración y financiación estratégica.



“La red de centros agrarios de primer nivel que existen en las diecisiete comunidades autónomas ha sido durante décadas el motor de la investigación agroalimentaria en España, trabajando estrechamente con los sectores socioeconómicos de cada región para asegurar la calidad y relevancia de los proyectos desarrollados”, ha manifestado el director del IRIAF al respecto.



Tras la reunión, la Coordinadora INIA-CCAA ha reafirmado su compromiso con los retos actuales del sector agrícola y ganadero, apostando por la innovación como herramienta clave para afrontar los desafíos de la adaptación a la evolución climática del campo, la sostenibilidad de los recursos naturales y la transformación de las industrias agroalimentarias.



Este encuentro también ha servido para consolidar objetivos comunes, reforzar la colaboración interinstitucional y avanzar hacia una investigación agraria más integrada, eficiente y comprometida con el futuro del campo español.

