La Junta Local del PP de Villacañas tiene nuevo presidente

El actual portavoz del PP en Villacañas (Toledo) ha sido elegido por unanimidad como presidente de la Junta Local del Partido Popular en esta localidad toledana, en el Congreso Local que se ha celebrado en el municipio.

El presidente provincial del Partido Popular y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, han participado en la renovación de esta Junta, que tiene como objetivo «ofrecer alternativas en aquellos municipios que están sufriendo la crisis derivada de los gobiernos socialistas”.

“Villacañas es uno de esos ejemplos, un municipio que ha perdido más de mil habitantes en los últimos quince años y que vive una situación verdaderamente preocupante que los distintos gobiernos del Partido Socialista no han sido capaces de mejorar”, ha lamentado Carlos Velázquez.

Por su parte, Carolina Agudo ha contrapuesto el proyecto de Page, frente al proyecto de «las propuestas y de las soluciones» para Castilla-La Mancha que propone Paco Núñez.

«Fíjense si Page está cansado de la región que ha sido terminar el debate y desaparecer”, ha afeado Agudo, que ha insistido en que “Page hizo muchísimos esfuerzos en mentir a todos los castellanomanchegos”.

La secretaria general de los populares ha indicado que el debate ha mostrado “un Page que no tiene nada que ofrecer”, y ha “que miente más que habla”.

Coré Esquinas ha agradecido el apoyo de todos los que han respaldado su elección y se ha mostrado “muy animado y comprometido con mi pueblo”. “Llevamos demasiados años con gobiernos socialistas y los vecinos no vemos futuro ni progreso en Villacañas. Por eso doy este paso al frente: soy joven y quiero demostrar que los jóvenes también nos atrevemos y creemos en nuestro municipio. Villacañas tiene mucho potencial y estoy convencido de que se pueden hacer grandes cosas con un cambio de rumbo”, ha señalado.