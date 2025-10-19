Denuncian la ausencia de médico en la UVI de este pueblo de Toledo durante este fin de semana

La central sindical UGT ha denunciado la ausencia de médico en la UVI de Escalona durante 24 horas este fin de semana. Asimismo, han señalado que en Tomelloso (Ciudad Real) un facultativo se vio obligado a doblar la guardia ante la ausencia de relevo.

La central sindical ha responsabilizado al Sescam de estas incidencias, apuntando que «dota a estos recursos de las plantillas mínimas». Asimismo, ha señalado a través de un comunicado que se han producido ausencias de médicos en otros recursos de emergencia como el de Torremocha del Campo.

Además, ha denunciado la «sobrecarga emocional y física» derivada de la obligación de suplir turnos ante la ausencia de médicos.

UGT ha reclamado que haya varios equipos de refuerzo para hacer frente a estas situaciones, asegurando que «lo que se pone en juego es la salud y seguridad de los profesionales, así como la asistencia médica de los ciudadanos y ciudadanas que sufren urgencias y emergencias, con el serio riesgo que ello representa».