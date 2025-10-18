’12 meses, 12 castillos, 12 experiencias’ con protagonismo para Toledo

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha participado este sábado en la visita al Castillo de Polán, dentro del programa ’12 meses, 12 castillos, 12 experiencias’, acompañada por el vicepresidente primero, Jesús Guerrero, y la alcaldesa de esta localidad, Julia Sanz.

Una jornada que ha vuelto a poner en valor el patrimonio histórico y cultural de la provincia y a consolidar el éxito de esta iniciativa turística y divulgativa, según ha trasladado la Diputación en nota de prensa.

La actividad, desarrollada a lo largo de toda la jornada, ha contado con la participación de más de 200 personas, que han podido disfrutar de diferentes itinerarios combinando historia, artesanía, teatro, música, enología y gastronomía.

Durante la visita, Cedillo ha recordado la importancia del patrimonio que atesora la provincia de Toledo, donde «tenemos auténticas joyas que merecen ser conocidas, valoradas y disfrutadas», algo que está logrando este programa, situando a las fortalezas de la provincia en primera línea y «acercándolas a los ciudadanos y visitantes, de una manera diferente, a través de una experiencia completa que involucra a todos los sentidos».

En concreto, esta edición ha contado con visitas teatralizadas, talleres de elaboración artesanal de jabones y diseño textil y exhibiciones de lucha medieval, además de catas de vino y miel musicalizadas, en una experiencia cultural integral en torno al castillo y al propio pueblo de Polán.

Para Cedillo, «’12 meses, 12 castillos, 12 experiencias’ es un ejemplo claro de cómo el patrimonio puede ser motor de desarrollo para nuestros municipios, generando actividad, turismo y oportunidades, también para los artesanos, productores y profesionales locales».

«Este programa está demostrando que el turismo de interior tiene mucho que ofrecer y que la cultura es una de nuestras mejores herramientas para impulsar el mundo rural», ha asegurado.

Además, la jornada ha coincidido con la celebración del Mercado Medieval de Polán, organizado por el Ayuntamiento, lo que ha permitido una promoción conjunta del castillo y del municipio.

En este sentido, Cedillo ha felicitado al Ayuntamiento por su implicación y colaboración, destacando que «la suma de esfuerzos entre las instituciones es fundamental para poner en valor el potencial turístico y patrimonial de nuestros pueblos».

Por su parte, la alcaldesa de Polán ha agradecido a la Diputación de Toledo la inclusión del municipio en el programa «12 meses, 12 castillos, 12 experiencias», mostrando su satisfacción por poder poner en valor el patrimonio local.

En este sentido, ha destacado la oportunidad de celebrar esta actividad en paralelo al Mercado Medieval del municipio, «porque el entorno resulta aún más bonito y atractivo», y ha invitado a todos los asistentes a participar en los talleres y actividades programadas, «en una jornada cargada de propuestas para disfrutar del castillo y del mercadillo».

Las actividades de la mañana han incluido la visita teatralizada a cargo de la compañía de teatro Atenea, los talleres artesanales ‘Jabón de Reyes’ y ‘Amuletos Aromáticos’, una exhibición de lucha medieval a cargo de la Asociación Baucan de Toledo y una cata de vinos teatralizada de Bodegas Garva, con maridaje del Complejo Luna Jamaica.

Y para terminar la jornada, los participantes de los itinerarios disfrutarán de los talleres ‘Jabón de Reyes’ y ‘Crea tu limosnera medieval’, concluyendo con una cata de miel musicalizada ofrecida por Miel de Melque, acompañada por la música del dúo de cuerda de la Asociación Momentum String de Toledo.

Con esta cita en el Castillo de Polán, el programa ’12 meses, 12 castillos, 12 experiencias’ continúa su recorrido por las fortalezas más emblemáticas de la provincia, acercando su historia y su valor patrimonial a cientos de visitantes y reafirmando el compromiso de la Diputación con la difusión del legado histórico y cultural de Toledo.