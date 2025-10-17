La última hora de la investigación del atraco en Toledo

La investigación del atraco a mano armada cometido este pasado jueves en el establecimiento comercial de Media Markt en el parque comercial de La Abadía, en Toledo, va «por buen camino» y ya se han localizado los vehículos utilizados por los responsables en su huída, aunque aún no ha habido detenciones.

Así lo ha explicado el comisario jefe de la Policía Nacional en Toledo, Manuel Domínguez Corcobado, a preguntas de los medios este viernes, detallando que estos vehículos han sido localizados en un descampado junto a la localidad toledana de Yuncler.

Domínguez Corcobado ha señalado que los dos vehículos empleados en el delito estaban denunciados como sustraídos y se está realizando la inspección ocular tanto de los propios vehículos como de la zona en la que se hallaron y del local en el que se cometió el atraco.

El comisario ha considerado que, aunque «hay mucho trabajo» por hacer, la investigación está «enfocada» y espera que «en un tiempo prudencial pueda haber resultados». «Hay muchas gestiones que hacer y muchas cosas que determinar, pero más o menos vamos en buena vía», ha sostenido.