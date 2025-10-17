Inmovilizados por hacer trayectos urbanos que tienen prohibidos; el castigo a los VTC en Toledo

La Policía Local de Toledo ha comenzado durante este viernes a inmovilizar a algunos vehículos con licencia de VTC (Vehículo de Transporte con Conductor) de la compañía Bolt, tal y como adelanta el medio Encastillalamancha y ha confirmado Europa Press de fuentes municipales.

Una operación provocada por el hecho de que estos vehículos, que recalaron hace semanas en Toledo con la premisa de solo operar en trayectos interurbanos para conectar la ciudad con otros puntos fuera de ella, no han dejado de hacer también viajes urbanos pese a tenerlo prohibido.

Tras el caso omiso por parte de los conductores, se ha tomado la decisión desde la autoridad municipal.