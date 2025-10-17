El «comportamiento inmoral» de un cura sale a la luz por error en Toledo

El colegio Nuestra Señora de los Infantes de Toledo, dependiente de la Diócesis de Toledo, ha enviado por error a las familias de los alumnos un documento interno sobre un sacerdote, canónigo emérito de la Catedral y jubilado en 2023, al que se abrió una investigación interna por «comportamiento inmoral».

En una comunicación dirigida a las familias a través de la plataforma educativa, a la que ha tenido acceso EFE, se incluyó por error un documento dirigido al cardenal prefecto del Dicasterio para el Clero en el Vaticano exponiendo el caso de este sacerdote, que en su momento fue profesor en este colegio.

La dirección del centro educativo ha dejado claro que estos comportamientos no guardan ninguna relación ni con el colegio ni con su alumnado, según ha informado elespañol-eldigitalclm.

En el archivo enviado por error se explica que coincidiendo con la jubilación del sacerdote, en el verano de 2023, hubo indicios de que podía estar sufriendo algún tipo de extorsión ya que se habían recibido comunicaciones por correo electrónico con «acusaciones veladas» sobre su comportamiento sexual y se le acompañó para que presentara la correspondiente denuncia ante la policía.

Un año después, en otoño de 2024 llegaron noticias de tres hechos «susceptibles de abrir una investigación previa por el comportamiento inmoral del sacerdote» y tras una investigación se comprobó «que los hechos denunciados eran ciertos, y que el sacerdote había actuado de forma inadecuada e inapropiada siendo motivo de escándalo para las personas que vivieron los hechos».

El escrito también señala que al sacerdote se le impuso «como remedio penal» la prohibición de celebrar misa en público y administrar otros sacramentos.

Por su parte, el Arzobispado de Toledo ha explicado que se adjuntó por error ese documento que contenía información confidencial en lugar del archivo que debía remitirse a las familias y ha agregado que en el momento en que tuvieron conocimiento de la incidencia informaron a la comunidad educativa «y se solicitó que se procediera a la eliminación del correo».