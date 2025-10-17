Detención ilegal, agresión sexual continuada y delito contra la salud pública; será juzgado la próxima semana en Toledo  

La Fiscalía de Toledo pide un total de 30 años de cárcel para un hombre acusado de detención ilegal, agresión sexual continuada y delito contra la salud pública por retener en su vivienda de El Toboso (Toledo) en 2021 a una mujer a la que agredió sexualmente durante cuatro días.

La Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo martes al encausado, para el que el ministerio fiscal pide 16 años de prisión por el delito de detención ilegal, 12 años de prisión y 7 de libertad vigilada por la agresión sexual continuada y 2 años por delito contra la salud pública, ya que encontraron en su vivienda más de 5 kilos de cannabis.

Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía consultado por EFE, los hechos sucedieron en marzo de 2021 cuando la mujer se trasladó de Rumanía a España y se instaló en el domicilio del acusado, pero cuando una semana después le trasladó su intención de regresar, éste se lo impidió, la amenazó, rompió su teléfono móvil, le quitó el documento de identidad y cerraba la puerta con llave cuando se iba, para impedirle que se fuera.

Asimismo, entre el 28 y el 31 de marzo la violó hasta en tres ocasiones.

Cuando el 1 de abril puso fin al encierro y la mujer pudo pedir ayuda, los agentes de la Guardia Civil que se desplazaron al domicilio encontraron dos sacos con cannabis, que habría alcanzado un valor de más de 27.000 euros en el mercado ilícito.

Además de las penas de prisión, la Fiscalía pide la prohibición de acercarse a la víctima durante 20 años por los dos primeros delitos, y también la comunicación de comunicarse con ella durante el mismo período de tiempo para que se cumpla de forma simultánea con la pena de cárcel.

Solicita que el acusado indemnice a la víctima con 15.000 euros en concepto de daños morales.