Atraco con un herido en Toledo; episodio total de pánico

Varios individuos han asaltado este jueves el establecimiento comercial de MediaMarkt en el centro comercial Luz del Tajo de Toledo, provocando un herido. Se trata de un hombre de mediana edad, cuyos datos de filiación no han trascendido, y que ha sufrido una contusión en la cabeza.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el suceso ha tenido lugar sobre las 11.02 horas, cuando un grupo de entre 3 y 4 sujetos ha irrumpido en el establecimiento comercial encapuchados y portando armas de fuego.

Al lugar de los hechos se ha trasladado una ambulancia, así como agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local.

Según los primeros datos, los sospechosos habrían huido del lugar de los hechos sin que se hayan esclarecido detalles sobre el delito.