Denuncian la celebración de un evento de vuelos en paramotor en Toledo

Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Consejería de Desarrollo Sostenible la celebración el próximo fin de semana de un evento de vuelo con aeronaves de paramotor en el Monumento Natural de las Barrancas de Castrejón y Calaña, zona declarada Monumento Natural, Refugio de Fauna y ZEC/ZEPA de la Red Natura 2000 bajo la denominación de ‘Río Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y Azután (ES0000169)’.

En nota de prensa, explica que este encuentro, en el que podrían participar hasta cincuenta pilotos españoles y algunos otros procedentes de los Países Bajos (Bélgica), parece estar organizado por la colaboración entre la mercantil Siempre en las nubes S.L., la Asociación Paramotor España y el Ayuntamiento de Burujón.

La organización conservacionista alerta de que, de llevarse a cabo esta actividad en plena Red Natura 2000 en un entorno donde se tiene conocimiento de gran abundancia de avifauna de múltiples especies, como ardeidas, anátidas, gaviotas, rapaces o paseriformes, «se estarían corriendo severos riesgos de todo tipo, tanto para los participantes por colisión con ejemplares de avifauna, muy abundantes en este entorno, como para la propia biodiversidad ornítica de Castrejón, así como para la integridad de los ecosistemas representados en este espacio natural protegido».

Se da la circunstancia de que además, el entorno natural de las Barrancas de Castrejón y Calaña y el Soto de Batanejos, albergan territorios de cría de especies declaradas «en peligro de extinción» en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, tales como el Águila Azor Perdicera y el Águila Imperial Ibérica. De hecho Castrejón está incluido en un área crítica del Águila Perdicera conforme a lo establecido en su respectivo y vigente Plan de Recuperación.

«En caso de celebrarse el evento, desvirtuaría sin remedio las condiciones de naturalidad que son precisas en los hábitats más sensibles de las especies anteriormente descritas y supondrían una grave perturbación que incrementaría considerablemente el riesgo de muerte de ejemplares de las mismas por colisión con las aeronaves, contaminación acústica y notables molestias a la comunidad ornítica de Castrejón», denuncia Ecoligistas en Acción.

En todo caso, por tratarse de una zona incluida en la Red Natura 2000 y conforme a lo preceptuado en su Plan de Gestión, las actividades recreativas deben contar con su correspondiente autorización por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible. «Hecho que entendemos es imposible, puesto que el vuelo en paramotores está explícitamente prohibido en espacios designados como ZEPA Y ZEC (Zonas de Especial Protección para las Aves y Zonas de Especial Conservación respectivamente) de la Red Natura 2000».

Añaden que el incumplimiento de estos preceptos legislativos supondría la comisión, por parte de los infractores –pilotos, convocantes y organizadores del evento– de infracciones muy graves que deberían llevar aparejadas sanciones ejemplares.

Por todo ello, Ecologistas en Acción Toledo ha remitido sendas denuncias de la convocatoria a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo y a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad a fin de que, durante los días 17 y 18 de octubre, se incremente la vigilancia del lugar previsto para la celebración del evento por parte de los agentes medioambientales y, de este modo, se evite la práctica de actividades prohibidas en el espacio natural de Castrejón y el impacto ambiental que llevaría aparejado.

Tras aseverar que la práctica deportiva y el turismo de masas en espacios naturales protegidos no están exentos de la generación de severos impactos ambientales que afectan notablemente a la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas para cuya preservación estos espacios fueron declarados, esta organización apunta que los ayuntamientos «deberían ser los primeros en cumplir y hacer cumplir la ley que protege el patrimonio natural de cuya presencia gozan no sólo para sí, sino para el resto de la ciudadanía y especialmente para las generaciones venideras».