Cae desde un tejado a tres metros de altura en Toledo

Un trabajador de 31 años de edad ha resultado herido este miércoles tras precipitarse desde un tejado a 3 metros de altura en Talavera de la Reina.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 9.16 horas en una parcela a la salida de la ciudad talaverana en dirección hacia El Casar de Talavera.

El herido, que presentaba policontusiones, ha sido trasladado en UVI al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera. Hasta el lugar también han estado presentes efectivos de la Policía Local.