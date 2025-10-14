Del crédito al banquillo: Juicio por presunto delito societario en Toledo

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo ha señalado para este miércoles, 15 de octubre, un juicio contra dos socios y administradores de una sociedad de promociones. Según el escrito de acusación de la Fiscalía de Toledo detalla en sus conclusiones provisionales que ambos suscribieron en 2007, sin conocimiento ni autorización del resto de socios, un crédito abierto con garantía hipotecaria por hasta 450.000 euros y dispusieron de importantes sumas “para fines propios y ajenos a la actividad social”.

La maniobra financiera que desencadenó la querella

El fiscal sitúa el origen de los hechos el 6 de agosto de 2007, cuando los dos acusados, en su condición de socios y administradores, formalizaron ante una oficina bancaria en El Viso de San Juan, partido judicial de Illescas, una póliza de crédito abierto con garantía hipotecaria a favor de la empresa. Ese mismo día, siempre según Fiscalía, realizaron una primera disposición de 350.000 euros.

Tras aquel primer cargo, la Fiscalía detalla dos extracciones adicionales: el 10 de agosto de 2007, 39.000 euros y el 23 de agosto de 2007, 44.000 euros. Los querellantes, socios perjudicados, sostienen que el dinero se desvió al margen del objeto social y reclaman por los perjuicios causados.

El delito y las penas que se solicitan

Para el Ministerio Fiscal, los hechos son constitutivos de un presunto delito societario. Atribuye a los dos acusados responsabilidad como coautores siendo la petición de condena de dos años de prisión, con inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, además de costas.

Además, la acusación solicita que los dos procesados indemnizen conjunta y solidariamente a los querellantes en 400.000 euros, cantidad que, a juicio de la Fiscalía, refleja el perjuicio ocasionado por las disposiciones del crédito. Pide, asimismo, la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil para garantizar el cobro de las cantidades que pudieran declararse procedentes.

Próxima cita en Toledo

El tribunal toledano escuchará en juicio a las partes este miércoles, 15 de octubre, y valorará las pruebas practicadas antes de dictar sentencia.