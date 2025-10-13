Una pelea en un pueblo de Toledo termina con un hombre apuñalado

Un hombre de 47 años ha sido agredido por arma blanca esta madrugada del lunes en una calle de Illescas (Toledo) y ha sido trasladado al Hospital de Toledo.

Según ha informado a EFE el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, ha tenido lugar a las 0:47 horas en la calle Estanque de Illescas.

Durante una discusión entre dos personas ha resultado herido por arma blanca un hombre de 47 años que inicialmente ha sido atendido por la UVI y luego trasladado al Hospital de Toledo en una ambulancia.

También han acudido al lugar agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.