Piden cerrar los laboratorios del Hospital de Toledo

Trabajadores del Hospital Universitario de Toledo (HUT) se han concentrado este lunes para reclamar el cierre de los laboratorios de este centro hospitalario para proceder a su revisión completa y a la reparación de las deficiencias que puedan encontrarse.

En un comunicado, los delegados de prevención del Área Sanitaria de Toledo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) han avanzado que habrá concentraciones todos los lunes como medida de presión para que se resuelvan las «graves» incidencias que afectan a la salud de los trabajadores.

Han denunciado, casi un año después del comienzo de estos incidentes, que la situación se está alargando «en exceso» y han lamentado que al personal no se le esté dando una solución definitiva por parte de la Gerencia del Complejo Hospitalario de Toledo ni del Sescam.

En este sentido, han recordado que el 1 de agosto la Inspección de Trabajo ordenó a la Gerencia la realización «inmediata» de mediciones en el Laboratorio de Anatomía Patológica en el momento en el que los trabajadores comunicaran síntomas y han incidido en que estos han sido comunicados «en múltiples ocasiones desde entonces» y, sin embargo, «aún no se han realizado las mediciones ordenadas».

Asimismo, han señalado que la Inspección de Trabajo obliga a la Gerencia a la realización de informes de investigación de daños producidos en la salud de los trabajadores con motivo del desarrollo de su labor que, según han subrayado, no han sido comunicados a los delegados de prevención.

Por todo ello, los delegados de prevención han reiterado su petición de cierre de las instalaciones para su revisión completa y reparación de las deficiencias que puedan encontrarse y han anunciado movilizaciones todos los lunes, a las 10:00 horas, en la puerta del Hospital Universitario de Toledo.

También se estudiará la posibilidad de aumentar los días semanales de concentración, así como de adoptar cualquier otra medida de presión para que se resuelvan los problemas existentes.