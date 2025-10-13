Farcama duplica el número de asistentes; los importantes números de la feria

La Feria de la Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama) 2025 ha «duplicado el número de visitantes», con más de 80.000 asistentes, y ha sido un «rotundísimo éxito».

Así lo ha manifestado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante su intervención en la presentación del proyecto de Ciudad del Cine en el Parque de Polvorines de Toledo, donde ha hecho hincapié en el buen funcionamiento de la feria en el Paseo de Recaredo.

«Ha habido momentos donde la Policía Local ha tenido que mediar para regular el tráfico, y eso es síntoma de que incluso la necesidad de tener que improvisar un emplazamiento, por las obras en la Vega, se ha resuelto con entendimiento mutuo», ha destacado García-Page.

El presidente de Castilla-La Mancha ha mostrado además su satisfacción porque la región haya sido la cuarta con mayor crecimiento del PIB en lo que va de siglo, y eso descontando «los años de tremendos recortes» en los que este indicador cayó «tremendamente».

García-Page ha reconocido sentirse «orgulloso como presidente» por el hecho de que se estén dando «pasos enormes en la renta media nacional, en la creación de empleo y en la consolidación de un proyecto de riqueza sostenible y, además, de cohesión».

Asimismo, ha recordado que Castilla-La Mancha está «muy por delante de otras regiones que siempre han ido a distancia».