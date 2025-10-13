Aparatoso accidente de un autobús que transportaba escolares en Toledo

Dos personas han resultado heridas este lunes tras la colisión entre un turismo y un autobús que transportaba escolares a la altura del kilómetro 28 de la CM-4003, en Camarena (Toledo). Los afectados son los ocupantes del turismo, uno de ellos, un hombre de 23 años.

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se recibió a las 14.46 horas.

El herido de 23 años ha sido trasladado en un helicóptero medicalizado al Hospital General Universitario de Toledo, mientras que la otra persona herida ha sido derivada al mismo lugar en una UVI.

Hasta el lugar, además del helicóptero y la UVI, se han desplazado también efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, bomberos de la Diputación de Santa Olalla y Toledo.