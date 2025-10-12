Arrancan este lunes en Toledo las obras de mejora del firme de este aparcamiento de la ciudad

El Ayuntamiento de Toledo continúa avanzando en su compromiso con la mejora de la movilidad y la calidad de vida de los vecinos gracias a dos nuevas actuaciones: la recuperación de vía Tarpeya, en el barrio de Santa María de Benquerencia, y la rehabilitación del aparcamiento disuasorio de Santa Teresa, «dos actuaciones muy importantes para seguir mejorando la ciudad», ha señalado el alcalde, Carlos Velázquez.

Así, el primer edil ha avanzado que las obras de mejora del firme del aparcamiento de Santa Teresa comenzarán el próximo lunes día 13 de octubre, un aparcamiento que «es utilizado por miles de toledanos que compran en los comercios del barrio, por muchos trabajadores que acuden a diario a trabajar al Casco Histórico y por universitarios del Campus de la Fábrica de Armas».

El objetivo de esta obra es mejorar la situación actual del aparcamiento en superficie del barrio de Santa Teresa, mediante la adecuación de pendientes para la evacuación de las aguas superficiales y mejorar el firme actual extendiendo una capa de zahorra artificial de 10 centímetros. La inversión asciende a 47.777,80 euro y tiene un plazo de ejecución de dos meses, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Además, el alcalde ha avanzado que en las próximas semanas comenzará también la recuperación de Vía Tarpeya en la que se invertirán 300.000 euros. Una actuación de cuatro kilómetros en «una zona abandonada y muy degradada del barrio de Santa María de Benquerencia, y que permitirá crear una nueva vía verde para peatones y ciclistas», ha señalado Velázquez.

En este sentido, el alcalde ha recordado que «responde a una demanda vecinal muy importante reflejada en los Consejos de Participación y en las peticiones de la Asociación de Vecinos» y, que, gracias a esta actuación, será una realidad.