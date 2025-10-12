IU Toledo celebra el proyecto para Vía Tarpeya aunque señala que llega «cuatro años tarde» y es «menos ambicioso»

IU Toledo ha recibido como una buena noticia la reciente publicación del proyecto de ‘Adecuación del itinerario peatonal en el entorno de la vía Tarpeya de Toledo, para el impulso de la movilidad sostenible’ aunque, recuerda el portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, que llega cuatro años tarde puesto que en 2021 se aprobó una moción que además proponía una actuación de mayores dimensiones.

Fernández, que reivindica un Toledo caminable, muestra no obstante su decepción por la poca ambición del proyecto ahora presentado por el alcalde que tiene un presupuesto de 265.000 euros para un itinerario peatonal «que puede convertirse en otro carril aparentemente sostenible que vaya de ningún sitio a ningún lugar», como ocurre con el construido en el entorno del Salto del Caballo, ha informado IU en nota de prfensa.

«Después de cuatro años incumpliendo un acuerdo plenario y con fondos de recuperación europeos, se va a hacer un itinerario que, según los planos del proyecto, no va a cerrar el barrio ni se unirá con nada. Será un camino de ida y vuelta por el mismo sitio, dando la sensación de que se estas obras llegan hasta donde ha llegado el presupuesto sin importar la utilidad de esta nueva vía natural», lamenta Fernández.

El portavoz de IU defiende que la propuesta presentada por su grupo municipal de renaturalización del barrio del Polígono en marzo de 2021, que contó con el apoyo del PP aunque con el rechazo del PSOE, VOX y el concejal no adscrito, era más completa y «no era costosa». Aquella moción proponía un anillo verde que recorriera el camino que ya existe en Vía Tarpeya pero que entroncara con el Parque Lineal por las calles Ventalomar y Arlés para cerrar un itinerario sostenible en el barrio.

IU tuvo que esperar unos meses, hasta noviembre de 2021, para conseguir que el plenario –excepto Vox y el concejal no adscrito que salió del grupo Vox– diera el visto bueno a este anillo verde que ahora, cuatro años después, parece que será una realidad aunque no llegará a ser anillo.

Por otra parte, el portavoz de Izquierda Unida advierte del riesgo futuro que puede correr esta inversión y esta infraestructura si no se ha tenido en cuenta la planificación urbanística en curso.

Fernández considera que antes de acometer ninguna obra se debería evaluar el futuro, más o menos inmediato, de esta zona en la que está contemplado el desarrollo urbanístico del Proyecto de Actuación Urbanizadora ‘Benquerencia Sur’ por el que se prevé construir 5.000 viviendas para 12.000 nuevos vecinos.

«Con este planteamiento urbanístico, esta inversión quedará reducida a la intrascendencia», previene Txema Fernández, «generando nuevamente un sentimiento de frustración viendo cómo priman criterios de ciudad que nunca están pensados desde parámetros de sostenibilidad y desarrollo de infraestructuras naturales».

El portavoz de IU se muestra satisfecho de que al menos el equipo de Gobierno haya iniciado el camino hacia la sostenibilidad y recuerda que en mayo de 2024 hubo un acuerdo plenario que solo contó con la abstención del PSOE para llevar a cabo la propuesta de su grupo de habilitar una pasarela desde la Plaza de Grecia al camino del Cordel de Olías y generar otro circuito caminable en la ciudad.

También, subraya Fernández, en marzo de este año se aprobó por unanimidad la actualización del inventario de caminos públicos y la elaboración de una guía para su difusión que espera que pueda ser una realidad antes de que pase otra legislatura.