Herido un hombre por un disparo en el abdomen en un accidente de caza en Toledo

Un hombre de 76 años, con iniciales S.L.P, ha resultado herido este domingo en un accidente de caza ocurrido en una finca del municipio toledano de Calzada de Oropesa.

Según ha informado el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a InfoCLM, el aviso se ha registrado a las 14:08 horas. El afectado, que presentaba una herida por arma de fuego en el abdomen, fue trasladado por medios propios al centro de salud de Calzada de Oropesa, donde fue atendido en primera instancia por el médico de urgencias. Posteriormente, una UVI lo trasladó al Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina.

Por el momento se desconocen las circunstancias exactas del suceso, aunque todo apunta a que se trata de un accidente de caza. En el operativo también participó la Guardia Civil.