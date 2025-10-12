García-Page presentará este lunes en Toledo un importante futuro proyecto cinematográfico

El presidente regional, Emiliano García-Page, va a presentar este lunes, en Toledo, el proyecto de la futura Ciudad del Cine de Castilla-La Mancha en el Parque de Polvorines de la capital regional, que permitirá crear, en el corazón de la Península Ibérica, un centro audiovisual de referencia en un entorno privilegiado de 85.000 metros cuadrados que combina naturaleza y patrimonio.

De esta manera, el jefe del Ejecutivo autonómico dará a conocer los detalles de esta iniciativa que cuenta con una financiación cercana a los ocho millones de euros procedentes de fondos europeos, y que permitirá rehabilitar más de 5.000 metros cuadrados de edificios en un espacio con amplias superficies destinadas a áreas técnicas y debidamente equipadas para el desarrollo de actividades audiovisuales.

En esta presentación, Emiliano García-Page estará acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; la consejera de Igualdad, Sara Simón; el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez; y el alcalde de la capital, Carlos Velázquez, entre otras autoridades, además de destacados responsables y profesionales de empresas relacionadas con el sector audiovisual nacional.

Renovado el apoyo al Reto Pelayo Vida, de la Fundación Pelayo

También este lunes, el presidente de Castilla-La Mancha reeditará su apoyo al ´Reto Pelayo Vida´, de la Fundación Pelayo, recibiendo en el Palacio de Fuensalida a una de las participantes de la nueva edición de esta iniciativa que involucra, cada año, a cinco mujeres supervivientes de cáncer en una auténtica aventura deportiva y vital.

En concreto, García-Page recibirá a Verónica Guillén, mujer de 47 años vinculada, casi desde su nacimiento, a la ciudad de Albacete, capital en la que ha desarrollado toda su vida y, en la actualidad, ejerce su profesión como teniente coronel de la Guardia Civil. Guillén ha resultado seleccionada para afrontar, en esta ocasión, el reto de atravesar Costa Rica desde el océano Pacífico hasta el Caribe, desarrollando diversas modalidades deportivas a través de la bicicleta de montaña o el kayak.