El artesonado del Palacio de Altamira de un pueblo toledano ya brilla en Londres

El artesonado del antiguo Palacio de Altamira de Torrijos (Toledo), tras más de 5 años de restauración, se encuentra disponible para su deleite en la nueva sede en Stratford del Victoria and Albert Museum, al este de la capital británica.

Este pasado 11 de octubre, Torrijos ha sido protagonista de la mano de Andrés Martín, alcalde de Torrijos; Gema Manjarrés, concejal de Cultura; Miguel del Castillo, concejal de Turismo; Julio Longobardo, cronista oficial de la «Villa de Torrijos», junto con José María Robles; ministro consejero encargado de los asuntos culturales y científicos en la Embajada de España en Londres; agentes del Museo Arqueológico Nacional; así como miembros de la Universidad Complutense; entre otras autoridades.

Todas ellas han intervenido poniendo en relieve este techado de madera y dorado del siglo XV, que entró a la colección del Victoria and Albert Museum en 1905, y es uno de los cuatro supervivientes del desaparecido palacio torrijeño, un exquisito ejemplo de la arquitectura española del siglo XV en la encrucijada entre las culturas islámica y cristiana.

El acto ha sido organizado por el citado museo en coordinación y patrocinio con la Embajada de España en Londres y el Instituto Cervantes, ha informado el Ayuntamiento de Torrijos en nota de prensa.