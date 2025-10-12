Amaral arrasa con su concierto en Toledo

La banda zaragozana Amaral ha actuado esta noche en la plaza de toros de Toledo ante casi 6.000 personas, con todas las entradas vendidas desde hace semanas.

Foto: EFE/Ángeles Visdómine

La actuación se ha enmarcado en ‘Farcama Suena’, una iniciativa de la Junta de Castilla-La Mancha cuyo objetivo es combinar música y artesanía en el marco de la Feria de Artesana de Castilla-La Mancha (Farcama).

Foto: EFE/Ángeles Visdómine

Amaral ha actuado ante casi 6.000 personas, con las entradas agotadas desde hace semanas, dentro de su gira ‘Dolce Vita Tour’.

Foto: EFE/Ángeles Visdómine

La 44 edición de Farcama sigue abierta hasta este domingo, 12 de octubre, en el Paseo de Recaredo de Toledo, donde están presentes 194 artesanos, 129 de ellos con expositor propio, de los cuales 74 son de Castilla-La Mancha y quince son de otros países