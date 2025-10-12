Activo grave incendio forestal en Toledo

Un incendio forestal declarado este domingo en el paraje de ‘El campo de arriba’, en Huerta de Valdecarábanos, ha sido declarado de nivel 1 por su posible afectación a bienes de naturaleza no forestal.

Según el sistema de información de incendios forestales de la Consejería de Desarrollo Sostenible (Fidias), el fuego se ha detectado a las 12:30 horas a través de la llamada de un particular, y afecta a un paraje forestal leñoso y no arbolado.

En el fuego trabajan dos medios terrestres y 11 personas.

Asimismo, el sistema Fidias ha registrado otro fuego, detectado a las 13:57 horas por un agente forestal en Piedrabuena (Ciudad Real), y en el que trabajan 14 personas y cuatro medios, dos de ellos aéreos.

Entretanto continúan las labores para la completa extinción de los incendios ya controlados en el Pico del Lobo, en Peñalba de la Sierra (Guadalajara), que este domingo ha cumplido tres semanas desde su detección; y también en el de Almorox (Toledo) que fue detectado el jueves a mediodía.