Toledo refuerza su hermanamiento con esta ciudad mejicana en el marco del Festival Internacional Cervantino

La concejal de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Toledo, Ana Pérez, participa estos días en Guanajuato, junto al gerente del Teatro de Rojas, Paco Plaza, en los actos conmemorativos del 47º aniversario del hermanamiento entre Toledo y la ciudad mejicana, que se celebran en el marco del Festival Internacional Cervantino, uno de los eventos culturales más importantes de América Latina.

Ana Pérez ha destacado la importancia de este encuentro para reforzar los lazos de amistad y cooperación entre ambas ciudades y la proyección internacional de Toledo, «una ciudad que siempre ha tendido puentes con otras culturas».

En el acto de bienvenida, la concejal de Cultura, ha trasladado «el más sincero agradecimiento por la cálida y cordial acogida ofrecida por las autoridades de Guanajuato».

Los vínculos entre ambas ciudades se remontan a principios de la década de 1970, cuando Toledo y Guanajuato comenzaron a estrechar relaciones culturales a raíz del nacimiento del Festival Internacional Cervantino inspirado en la figura de Miguel de Cervantes.

Aquel acercamiento derivó en un diálogo institucional que culminó con la firma oficial del hermanamiento el 20 de octubre de 1978 en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Toledo, suscrito por los entonces alcaldes Elisa López-Luna Polo y Ángel Vivar Gómez.

Desde entonces, ambas ciudades han mantenido una relación constante de colaboración y amistad, reafirmada en diversas ocasiones, como en la ratificación de 2011, y que vuelve a fortalecerse con este encuentro, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Durante su estancia, la concejal de Cultura, ha participado en distintos actos del Festival Internacional Cervantino, destacando el valor de este evento como símbolo de la riqueza y diversidad cultural de México, y como espacio para compartir tradiciones, experiencias y proyectos comunes entre ciudades hermanadas.