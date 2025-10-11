Continúan las labores de extinción de este incendio en Toledo

Las labores de extinción del incendio declarado este jueves en el término municipal de Almorox (Toledo) continúan este sábado con tareas de remate y liquidación de puntos calientes tras bajar a situación operativa de nivel 0 en el día de ayer.

Así lo publica en Plan Infocam en ‘X’ donde señala que 16 medios terrestres y 54 efectivos siguen sobre el terreno con el fin de lograr controlar este incendio.

El fuego fue detectado por un particular el jueves a las 14.25 horas y desde ese momento han participado en las labores de extinción 75 medios, 25 de ellos aéreos, y 305 personas.