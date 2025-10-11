Abierto el plazo de inscripción para ver el castillo de este pueblo de Toledo

La Diputación de Toledo, a través de su Departamento de Turismo, busca poner en valor el patrimonio histórico, el presente turístico y el futuro cultural de Polán. La iniciativa contará con diferentes itinerarios para 200 participantes, destacando la promoción de artesanos y profesionales locales.

Todas las actividades previstas vendrán a complementar la celebración del Mercado Medieval de Polán que organiza el Ayuntamiento y que tendrá lugar entre el 17 y el 19 de Octubre lo que conlleva una completa promoción de este castillo por parte de ambas instituciones.

El primer itinerario se realizará a las 11.00 horas, para 80 personas, con una visita teatralizada por las calles de Polán a cargo de la compañía de Teatro Atenea, que concluirá en el castillo con una exhibición de lucha medieval de la Asociación Baucan de Toledo y una cata de vinos teatralizada de Bodegas Garva de Toledo, con maridaje del Complejo Luna Jamaica.

El segundo itinerario de la mañana, para 20 personas, comenzara a las 11.30 horas con un taller de elaboración artesanal de jabones de la mano de Ana de Castilla de Carpio de Tajo, denominado ‘Jabón de Reyes’, y el tercer itinerario de mañana para 20 personas también empezara a las 11.30 horas con un taller de diseño y confección textil, denominado ‘Amuletos Aromáticos’, a cargo de Tamara Hernández de Fuensalida, ambos itinerarios se fusionaran con el primer itinerario en la Exhibición de Lucha Medieval y en total las 120 personas de los tres itinerarios de mañana disfrutaran de la cata de vinos teatralizada con maridaje.

Por la tarde habrá dos itinerarios, con 40 personas en cada uno, comenzando ambos a las 18.00 horas con los talleres «Jabón de Reyes» y un taller de diseño y confección textil denominado ‘Crea tu Limosnera Medieval’ a cargo de Tamara Hernández de Fuensalida.

Ambos itinerarios se fusionaran para, a las 19.15 horas disfrutar, junto al castillo, de una cata de miel musicalizada a cargo de Nerea Gutiérrez de Miel de Melque que contará con la música del dúo musical de la Asociación Momentum String de Toledo. Se recomienda llegar 10 minutos antes del inicio de la actividad.

RESERVAS

Las personas interesadas podrán realizar su reserva en www.turismoprovinciatoledo.es desde las 9.00 horas del 13 de octubre hasta el 17 de octubre o hasta completar las plazas, pudiendo reservar un máximo de dos plazas por participante.

Estas experiencias están destinadas exclusivamente a mayores de 18 años. Quienes hayan participado en alguno de los castillos anteriores de 2025 no podrán inscribirse en los restantes. La Diputación informará de la apertura de inscripción para los otros castillos a través de www.turismoprovinciatoledo.es y www.diputoledo.es.