Sin control el incendio de Toledo

Un total de 16 medios aéreos trabajan en las labores de extinción del incendio forestal desatado en la localidad toledana de Almorox, que continúa en nivel operativo 1 tras ser elevado en la madrugada de este viernes por riesgo de afección a bienes de naturaleza no forestal.

Así lo ha comunicado la directora técnica de extinción de IF almorox y directora del COP de Toledo, María García Gallardo, en una atención a los medios de comunicación, en la que ha destacado que junto a los recursos aéreos, se cuenta con «más de 25 medios terrestres», para combatir el incendio que ya ha afectado a «más de 200» hectáreas.

Gallardo ha señalado que se está «trabajando intensamente» y que «la evolución es la esperada», con mejores perspectiva que las brindadas este jueves, cuando el fuego se complicó debido al viento y la orografía de la zona.

La directora técnica ha descartado por el momento nuevos desalojos, tras la evacuación de un refugio de animales y un establecimiento turístico de forma preventiva, aunque finalmente «no corrieron riesgo en ningún momento».

De otro lado, ha agradecido la colaboración entre administraciones, apuntando a los recursos proporcionados por la Comunidad de Madrid, junto a la coordinación del apoyo del Ministerio, el Ayuntamiento y la Junta.

El incendio fue detectado este jueves, sobre las 14.25 horas tras la llamada de un particular. Junto a los medios técnicos, las labores de extinción cuentan con un total de 178 personas, según los últimos datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.