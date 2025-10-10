La última hora del incendio de Almorox

El incendio forestal de Almorox (Toledo) ha bajado a nivel 0 casi 29 horas después de su detección y tras afectar a una superficie de cerca de 500 hectáreas, mientras las personas desalojadas en la madrugada del viernes han podido regresar a sus alojamientos.

Según el servicio de información de incendios forestales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, Fidias, el incendio se ha rebajado a nivel 0 alrededor de las 19:20 horas de este viernes, y en él trabajan 146 efectivos y una treintena de medios terrestres.

Por su parte, el alcalde de Almorox, José Martínez Vera, ha explicado en declaraciones a EFE que la veintena de personas desalojadas han podido volver a la hospedería en la que estaban a las 13:00 horas, tras haber estado en un hotel, y no hay más vecinos afectados.

El alcalde ha explicado que con la caída del sol se están retirando los medios aéreos y se hace el reparto de los medios terrestres que permanecerán refrescando la zona.

Ha apuntado que la estimación es de 500 hectáreas afectadas, aunque se baraja la posibilidad de que no llegue a esa cifra porque «hay zonas por dentro que no han ardido».

Según ha trasladado en redes sociales el servicio de extinción de incendios de Castilla-La Mancha, Infocam, en la extinción del fuego han participado también medios de la Comunidad de Madrid y del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), y desde su detección han sido casi 300 los efectivos y 72 los medios que han trabajado en su extinción.